23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая известна еще как самая красивая женщина в мире, похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье

Американская модель палестинского происхождения показала несколько снимков в необычном платье, которое едва скрывает ее прелести. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу модели в микроблоге инстаграм.

В платье, которое состоит из прозрачной блестящей ткани, Хадид позирует возле зеркала в ванной комнате. У нее еще мокрые волосы после душа, а также на лице отсутствует макияж, кроме стрелок на глазах, растушеванных по веку.

Вырезы круглой формы на боках и на груди звезды добавляют ей пикантности, более того, подчеркивает ее плоский живот. Также стоит обратить внимание, что из нижнего белья модель отдала предпочтение только трусам, и пренебрегла бюстгальтером.

В комментариях поклонники самой красивой женщины отметили ее необычный наряд.

«Вау», «Серьезно», "Красотка", "Бомба", "Это огонь", "Смелое платье", "Все же видно", «Охх, чертовка», – пишут в сети.

Напомним, что немного раньше модель Белла Хадид показала в соцсети на своей странице, как развлекается в компании друзей. Красавица не стесняется показать себя полуголой - этот раз не стал исключением, Успешная красотка целуется, танцует, обнимается, пьет шампанское и позирует на роскошной яхте - все это в светлом купальнике, который практически ничего не прикрывает, и юбке в тон на шнуровке до самых пяток.

Волосы худощавая красавица собрала на голове.

В тысячах комментариев под новым постом американки масса всего: похвал, откровенных оскорблений, осторга и даже советов. Как ни крути, такая фигуристая дама - равнодушной никого не оставляет.

До этого артистка хвасталась эффектными фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - верхом на водном мотоцикле.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.