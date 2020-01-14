Американская супермодель Белла Хадид показала идеальную фигуру в элегантном черном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует перед зеркалом в черном платье без белья. Себя Хадид снимает на телефон. Как можно заметить, наряд эффектно подчеркивает достоинства девушки.

На заднем фоне можно заметить кровать, на которой разложена одежда, а также стеллаж с нарядами модели.

Поклонников Хадид решила оставить без возможности высказаться о своих идеальных формах, поскольку фото было размещено в ее Сторис.

Как сообщалось ранее, 23-летняя супермодель Белла Хадид, которая известна еще как самая красивая женщина в мире, похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье.

Американская модель палестинского происхождения показала несколько снимков в необычном платье, которое едва скрывает ее прелести. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу модели в микроблоге инстаграм.

В платье, которое состоит из прозрачной блестящей ткани, Хадид позирует возле зеркала в ванной комнате. У нее еще мокрые волосы после душа, а также на лице отсутствует макияж, кроме стрелок на глазах, растушеванных по веку.

Вырезы круглой формы на боках и на груди звезды добавляют ей пикантности, более того, подчеркивает ее плоский живот. Также стоит обратить внимание, что из нижнего белья модель отдала предпочтение только трусам, и пренебрегла бюстгальтером.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.