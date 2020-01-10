Американська супермодель Белла Хадід блиснула апетитними формами без одягу

Як передає Politeka.net, спокусливе фото найкрасивіша жінка світу за версією 2019 року, опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На чорно-білому знімку Белла Хадід стоїть абсолютно голою, лише прикривається джинсового курткою.

«Вона досконала», «Чудесна», «Вогонь», «Королева», - пишуть захоплені фоловерів.

Зазначимо, фото стало частина календаря на 2020 рік журналу V Magazine, який торік відзначив 20-річчя.

Крім Белли Хадід, від якої прикрашає лютневу сторінку, героїнями календаря також стали Джіджі Хадід, Хейлі Болдуін, Карлі Клосс, Лілі Олдрідж і інші знамениті моделі.

Зйомку провела відома фешн-фотограф Зої Гроссман, яка працювала з багатьма знаменитостями, включаючи Ірину Шейк, Ніколь Кідман, Гвінет Пелтроу та інших зірок. Вся зйомка стала чорно-білою, а деякі з моделей позували для видання топлес.

Календар вартістю 20,2 долара вийде обмеженим тиражем — в продаж надійде лише тисяча примірників. Календарі будуть продаватися в подарунковому пакеті з весняних випуском журналу з Марго Роббі на його обкладинці.

Раніше повідомлялося, що 23-річна американська супермодель Белла Хадід закликала світову спільноту допомогти тваринам Австралії.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram, закликавши по можливості фінансово допомогти волонтерам, які рятують тварин, які страждають в результаті масштабних пожеж.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.