Белла Хадид привлекла к себе внимание откровенными кадрами

Самая красивая женщина в мире 2019 года, супермодель Белла Хадид показала свои изгибы в откровенном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид постоянно участвует в пикантных фотосетах и съемках. Ее идеальная фигура может позволить супермодели выглядить непревзойденно в любом образе и месте, будь это подиум или какой-нибудь пляж, где красотка отдыхает.

Супермодель не избегает смелых образов, а в откровенных нарядах чувствует себя совершенно спокойно и без стеснения.

Совсем недавно девушка поделилась с пользователями сети целой чередой памятных снимков с отдыха у берегов океана. Белла проводит свой отдых на островах вместе с подругой Джесси Джо Старк, которая является дочерью основателей бренда Chrome Hearts, совместно с которым Белла Хадид недавно выпустила первую коллекцию.

Манекенщица позирует на новых снимках в голубом бикини, которое подчеркивает ее волнующие изгибы и идеальный плоский живот. Ее подруга предстала в желтом купальнике без бретелек. На снимках девушки сидят за столом, принимая разные позы. Благодаря этому у пользователей сети есть возможность расмотреть их идеальные фигуры во всей красе.

Также ранее сообщалось, что модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, показала аппетитную фигуру в купальнике.

Так, модель позирует во время приготовления еды, выставив напоказ идеальное тело. При этом можно заметить на лице Хадид ехидную улыбку.

Помимо леопардового купальника, на теле модели можно заметить элегантную цепочку, серьги и кольца.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.