Американская супермодель Белла Хадид блеснула аппетитными формами без одежды
Как передает Politeka.net, соблазнительное фото самая красивая женщина мира по версии 2019 года, опубликовала на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На черно-белом снимке Белла Хадид стоит абсолютно обнаженной, лишь прикрывается джинсовой курткой.
«Она совершенна», «Чудесна», «Огонь», «Королева», - пишут восхищенные фолловеры.
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Отметим, фото стало часть календаря на 2020 год журнала V Magazine, который в прошлом году отметил 20-летие.
Помимо Беллы Хадид, ото которой украшает февральскую страницу, героинями календаря также стали Джиджи Хадид, Хейли Болдуин, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие знаменитые модели.
Съемку провела известная фэшн-фотограф Зои Гроссман, которая работала со многими знаменитостями, включая Ирину Шейк, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу и других звезд. Вся съемка стала черно-белой, а некоторые из моделей позировали для издания топлес.
Календарь стоимостью 20,2 доллара выйдет ограниченным тиражом — в продажу поступит всего тысяча экземпляров. Календари будут продаваться в подарочном пакете с предстоящим весенним выпуском журнала с Марго Робби на его обложке.
Ранее сообщалось, что 23-летняя американская супермодель Белла Хадид призвала мировое сообщество помочь животным Австралии.
Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм, призвав по возможности финансово помочь волонтерам, спасающих животных, которые страдают в результате масштабных пожаров.
Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.
Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.