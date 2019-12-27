Відома російська модель Анастасія Квітко показала п'яту точку крупним планом

На фото Анастасія повернулася спиною і позує на набережній. Вона виставила п'яту точку на камеру і повернула голову в бік камери. Російська Кардашьян в цей раз одягла лосини і кофточку, з якої прямо випирає груди. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"За чим стежиш - головою чи серцем?", - підписала фото Квітко.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Ваша краса не має меж. Ви одна з найбільш чарівних красунь", "Любов моя, ти така красива", "Моє серце, Боже, ти так неймовірно карколомна і дивовижна. Сподіваюся, в тебе прекрасне Різдво".

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Святковий пост Анастасії Квітко в Instagram набрав понад 118 тисяч переглядів за сім годин. До тексту з двох слів популярна блогер доклала фото з прогулянки.

Модель стоїть на тлі пальм і міських висоток. Квітко, як зазвичай, не поставила до фото мітку геолокаціі, тому що головне на зображенні — не урбаністичний пейзаж, а вигляд дівчини ззаду.

«Російська Кардашьян» відображена зі спини. На ній чоботи на шпильці, темний джемпер і обтягуючі сірі джинси. Модель, обернувшись назад, дивиться в камеру.

Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео.

Популярна російська модель не перестає дратувати чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

У своїх сторіс вона опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу груди. Для відео Анастасія вибрала досить малий (в порівнянні з її розмірами) купальник у смужку, що нагадує розпис зебри. Головним убором моделі послужила широка капелюх.

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