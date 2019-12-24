Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенным видео.

В своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую фигуру.

В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки.

Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.

Ранее своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь. Для видео Анастасия выбрала довольно маленький (по сравнению с ее размерами) купальник в полоску, напоминающий окрас зебры. Головным убором модели послужила широкая шляпа.

Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.



