Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео
Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенным видео.
В своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую фигуру.
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В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки.
Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.
Ранее своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь. Для видео Анастасия выбрала довольно маленький (по сравнению с ее размерами) купальник в полоску, напоминающий окрас зебры. Головным убором модели послужила широкая шляпа.
Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.