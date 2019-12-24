Девушка уже загадала желание на Новый год

25-летняя российская модель Анастасия Квитко подхватила новогоднюю тематику и отчиталась об успехах за почти прошедший год

На своей странице в Instagram красотка, прозванная за свои выдающиеся формы «русской Кардашьян» поделилась снимками, на которых в этот раз позирует практически одетой, передает Politeka.

На ней черный топ с длинным рукавом, оголяющий живот, и серые джинсы с дырками на коленях, идеально подчеркивающие осиную талию девушки.

На одном из фото она позирует со спины, давая поклонникам возможность оценить ее роскошную попу.

«Санта сказал, что я была хорошей девочкой», – написала Квитко и поинтересовалась, какие желания загадали ее поклонники.

Примечательно, что на безымянном пальце левой руки модели красуется кольцо, очень похожее на помолвочное. Однако свою личную жизнь звезда держит в тайне, поэтому кто стал избранником Насти, остается только догадываться.

Ранее мы рассказывали о том, что Квитко поделилась снимками в ультракоротком зеленом платье. Атласная ткань плотно облегает формы красотки, еле прикрывая бедра, а лиф наряда с трудом удерживает пышный бюст.

Уже несколько лет Анастасия живет и работает в США, обитая то в Майами, то в Лос-Анджелесе. Она успела посотрудничать даже с мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом, рекламируя одежду его бренда.

Поначалу, как только Квитко прилетела в Америку и пришла в модельное агентство, ей предлагали немного похудеть, однако россиянка не стала идти на поводу у агентов и категорически отказалась издеваться над своим телом. В конце концов именно пышные попа и грудь в комплекте с тонкой талией стали ее «фишкой», сделав ее особенно популярной среди испаноговорящей аудитории, где подобная внешность – эталон красоты.

Напомним, русская Кардашьян потрясла сочными прелестями на камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян похвасталась перекачанными прелестями.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х.