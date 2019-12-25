Российская модель и фотоблогер Instagram Анастасия Квитко решила поздравить своих фанатов с католическим Рождеством
Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко с выдающими формами прочно завоевывает симпатии подписчиков в социальных сетях, особенно мужской половины. Поэтому пользователи сети уже давно назвали девушку "русской Кардашьян".
Сходство трудно отрицать, но это скорее касается ее фигуры: пышной пятой точки и полной груди. Девушке не нравятся сравнения с звездной американкой, она считает, что Ким сделала свою фигуру с помощью операций, а вот сама Анастасия уверяет якобы ее пышные формы такие от природы.
Совсем недавно красавица показала очередной снимок на котором засветила свою роскошную фигуру. Снимок был опубликован в Instagram-Stories красотки, поэтому пользователи сети к сожалению не имеют возможности оставить свои комментарии для девушки.
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Модель позировала в тесном топике желтого цвета, который практически трескается от необъятных форм красотки, ведь тонкие бретельки просто не могут удержать таких габаритов. А бикини вообще не прикрывают ее пятой точки, которую она выпучила на передний план.
В подписи к фото она написала: "Счастливо Рождества", намекая, что снимок это своеобразный подарок для ее подписчиков к празднику.
Также ранее сообщалось, что Квитко опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую фигуру.
В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки.
Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом