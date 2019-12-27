Известная российская модель Анастасия Квитко показала пятую точку крупным планом

На фото Анастасия повернулась спиной и позирует на набережной. Она выставила пятую точку на камеру и повернула голову в сторону камеры. Русская Кардашьян в этот раз надела лосины и кофточку, с которой прямо выпирает грудь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"За чем следишь - головой или сердцем?", - подписала фото Квитко.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Ваша красота не имеет границ. Вы одна из самых очаровательных красавиц", "Любовь моя, ты такая красивая", "Мое сердце, Боже, ты так невероятно сногсшибательная и удивительная. Надеюсь, у тебя прекрасное Рождество".

Ранее мы сообщали, что русская Кардашьян выставила аппетитную пятую точку посреди улицы.

Праздничный пост Анастасии Квитко в Instagram набрал более 118 тысяч просмотров за семь часов. К тексту из двух слов популярная блогер приложила фото с прогулки.

Модель стоит на фоне пальм и городских высоток. Квитко, как обычно, не поставила к фото метку геолокации, потому что главное на изображении — не урбанистический пейзаж, а вид девушки сзади.

«Русская Кардашьян» запечатлена со спины. На ней полусапожки на шпильке, темный джемпер и обтягивающие серые джинсы. Модель, обернувшись назад, смотрит в камеру.

Сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео.

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

В своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь. Для видео Анастасия выбрала довольно маленький (по сравнению с ее размерами) купальник в полоску, напоминающий раскрас зебры. Головным убором модели послужила широкая шляпа.

Напомним, русская Кардашьян приняла горячую позу в крохотном белье

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