25-летняя российская модель из Екатеринбурга Анастасия Квитко продолжает наслаждаться жизнью в солнечном Майами
Красотка то и дело публикует на своей странице в Instagram снимки и видео, на которых хвастается пышными прелестями, рекламируя энергетики, купальники и белье, передает Politeka.
В этот раз Настя разбавила пасмурный декабрьский день земляков горячим снимком из Америки. Девушка на балконе высотки позирует в атласном зеленом платье, которое едва прикрывает все самые вкусные места миниатюрной модели.
Ткань плотно облегает сочные бедра, а лиф еле удерживает большую грудь.
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Из аксессуаров на Квитко – лишь браслеты.
Фото понравились свыше 150 тысячам пользователей, под снимками уже более 2300 комментариев.
Ранее мы рассказывали о том, что девушка, которую за выдающиеся изгибы фигуры и их размеры прозвали русской Ким Кардашьян, лично не знакома с королевой Instagram, однако уже успела поработать на бренд ее супруга Канье Уэста Kanye West Clothing.
В январе 2016 года пышнотелая российская девушка собрала вещи и отправилась в Майами. Она начала работать на компанию Канье Уэста и на ряд других брендов. В рекламном агентстве, где ей предложили работу сразу после приезда, Анастасии посоветовали сбросить вес. Однако Квитко не просто смирилась с особенностями своей фигуры, а поняла, что именно они отличают девушку от большинства современных моделей, и лишаться своих пышных форм категорически отказалась.
В середине 2016 года из Майами девушка перебралась в Лос-Анджелес. Хотя в США фигура Анастасии в принципе обеспечила ей успех в качестве модели, особенно полюбилась Квитко латиноамериканской публике. Она даже успела сняться в клипе.
Напомним, русская Кардашьян потрясла сочными прелестями на камеру.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян выпятила прелести в дерзком наряде.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян похвасталась перекачанным прелестями: уже никуда не влазят.