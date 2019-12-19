Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше підтвердив можливість прибуття президента РФ в Крим, тепер і сам Володимир Путін, наче б то, повідомив про намір прибути на півострів

Про це пише Politeka.net.

В рамках підсумкової прес-конференції в Москві 19 грудня, президент РФ Володимир Путін підтвердив свою присутність на церемонії запуску руху поїздів по Кримському мосту.

Питання поставила журналістка з Криму:

«Кримчани чекають вас на наступному тижні в Криму, де, ми чули, ви відкриєте залізничну гілку Кримського моста».

Володимир Путін відповів:

«Точно».

Нагадаємо, в Москві відбулася прес-конференція Володимира Путіна – вона тривала більше 4 годин, 4 години 19 хвилин, якщо бути точними. Зокрема, в її ході говорили про Україну і президента країни Володимира Зеленського.

Так на своїй щорічній прес-конференції, яка пройшла цього року 19 грудня у Москві, Володимир Путін заявив, що заява Володимира Зеленського щодо редакції окремих пунктів Угод його насторожила:

«Мене насторожила заява Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, що можна було б переглянути Мінські угоди. Але так ситуація може зайти у повний глухий кут. Адже ключ угод — закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути доданий до Конституції України», - сказав Путін у четвер в ефірі.

На думку президента РФ, «українська влада, здається, цього (закон про особливий статус Донбасу і його додавання в Конституцію – ред.) не хоче. Це насторожує», - додав він.

Також журналісти в ході прес-конференції цікавилися, яку думку склав Володимир Путін про Володимира Зеленского. Як відомо, лідери країн зустрічалися в Парижі, 9 грудня, вперше:

«Що ви думаєте про президента Володимира Зеленського?», - поставив російський журналіст питання, на що Путін тривало відповів:

«Я завжди ухиляюся від відповіді на такі питання. Вважаю некоректним для себе відповідати на ці питання, даючи характеристики своїм колегам. Якщо ви звернули увагу, я навіть колишнім лідерам відповідних країн, що пішли зі своїх постів, ніколи характеристики не даю». Кремлівський голова також додав, що вважає коректним давати характеристики історичним особистостям:

«…Це можна зробити. Щодо сучасників, то язик не повертається. У когось є і переваги, є якісь мінуси. Але коли люди потрапляють на такі місця, це означає, що вони пройшли все-таки якийсь дуже серйозний відбір, це як мінімум», - сказав він.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

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