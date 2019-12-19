Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил возможность прибытия президента РФ в Крым, теперь и сам Владимир Путин, вроде как, сообщил о намерении прибыть на полуостров

Об этом пишет Politeka.net.

В рамках итоговой пресс-конференции в Москве 19 декабря, президент РФ Владимир Путин в подтвердил свое присутствие на церемонии запуска движения поездов по Крымскому мосту.

Вопрос задала журналистка из Крыма:

«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста».

Владимир Путин ответил:

«Точно».

Напомним, в Москве состоялась пресс-конференция Владимира Путина – она длилась более 4 часов, 4 часа 19 минут, если быть точными. В частности, в ее ходе говорили об Украине и президенте страны Владимире Зеленском.

Так на своей ежегодной пресс-конференции, которая прошла в этом году 19 декабря в Москве, Владимир Путин заявил, что заявление Владимира Зеленского относительно редакции отдельных пунктов Соглашений его насторожило:

«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины», - сказал Путин в четверг в эфире.

По мнению президента РФ, «украинские власти, кажется, этого (закон об особом статусе Донбасса и добавление его в Конституцию – ред.) не хотят. Это настораживает», - добавил он.

Также журналисты в ходе пресс-конференции интересовались, какое мнение составил Владимир Путин о Владимире Зеленском. Как известно, лидеры стран встречались в Париже, 9 декабря, впервые:

«Что вы думаете о президенте Владимира Зеленского?», - задал российский журналист вопрос, на что Путин продолжительно ответил:

«Я всегда уклоняюсь от ответа на такие вопросы. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже бывшим лидерам соответствующих стран, ушли со своих постов, никогда характеристики не даю». Кремлевский глава добавил также, что считает корректным давать характеристики историческим личностям:

«…Это можно сделать. Относительно современников, то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это как минимум», - сказал он.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.