Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о сложном известии, которое ее взволновало в день рождения дочери.

Певица Оля Полякова, которая вчера рассказала о дне рождения младшей дочери, решила поделиться горестной новостью. Артистку сильно взволновало данное известие на фоне празндика ее ребенка, о чем сама Полякова высказалась в Инстаграм.

"Дорогие мои, целый день была занята с дочерью, не видела новостей. Это ужасно, примите мои соболезнования. Близким погибших очень сочувствую. Харьков, снова гражданские люди... Нет слов просто, Господи, останови это!" - высказалась Полякова едва ли не в слезах.

В результате удара российских оккупантов по мирным гражданм погибло более 50 человек, много раненных. Всего в селе жило около 300 граждан, вернувшихся в родные дома. Жители проводили поминки, куда и попала ракета российских преступников. Оля Полякова также осветила данную ситуацию, призвав не забывать о поддержке ВСУ.

Также Полякова опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Боже, как же мы раньше не ценили возможность сесть на самолет и через полтора-два часа быть в Европе где угодно. Твою мать, я еду уже сутки. Я уже так устала и я еще доехала. Сейчас будет самолет и еще такая великая очередь. Эх, так хочется нормальной жизни, нормального передвижения. Нормального, мы на это заслужили и много работали, чтобы нормально жить и жили. Нет, блин, пришли на нашу землю конечные крысы...", - пожаловалась Полякова.

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