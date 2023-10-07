Леся Никитюк рассказала о об отмене показа выпуска "Хто зверху?", обратившись к украинцам

Леся Никитюк рассказала, что нового выпуска "Хто зверху?" пока не будет. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Друзья, в связи с трагедией на Харьковщине, выпуск "Хто зверху?" будет перенесен. Еще раз мои соболезнования семьям погибших от рук оккупантов", - написала лаконично Леся Никитюк в своем сторис.

А после этого звезда призналась, почему она не ходила на дискотеки. Как оказалось, во всем виновата мама.

"А вы думаете, почему я почти никогда в те клубы не ходила. Ибо Кэт с детства меня полоть и сапать заставляла. Самое страшное, это посевы, к ней нужны были тонкие и длинные пальцы, такие только у меня", - написала Леся.

Стоит отметить, накануне, пятого октября, российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Гроза в Харьковской области. В результате удара ракетой "Искандер" были убиты 52 человека, еще трое без вести пропали.

Известно, что в населенном пункте официально проживали 300 человек, а фактически около 100. Все село собралось на похороны героя, который погиб на фронте. Среди погибших найдены сын погибшего воина, его жена, бабушка и мать семейной пары.

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