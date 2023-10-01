Стилист известной телеведущей Леси Никитюк, который делает ей прически для шоу "Хто зверху?", Михаил Прус опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором показал закулисье съемок и подготовку ведущей. Как оказалось, стилист по прическах уже давно работает с Лесей и создает ее образы для "Хто зверху?".

Так Михаил Прус в своем видео сделал небольшую экскурсию по закулисье программы, показал зал с реквизитом и декорациями, а также заснял гримерку Леси Никитюк.

"Святая святых – гримерка главной ведущей шоу "Хто зверху?". Именно здесь, в куче декораций и невероятного количества людей создаются большие шоу. А я в свою очередь создаю невероятные прически для Леси Никитюк", - говорит в ролике стилист.

Он показал, как в суете прихорашивает Лесю, делает ей прически, поправляет их во время съемок. Таким образом, в компании других бьюти-специалистов, они все вместе делают необычные образы телезвезды для съемок "Хто зверху?". Судя по всему, Леся Никитюк доверяет своему стилисту и всегда на съемках выглядит безупречно.

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