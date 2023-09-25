Телеведущая Леся Никитюк решила рассказать о своих страданиях. Звезда поделилась об этом в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Я наготовила... Но если честно, кусок в горло не лезет, черт, двойные страдания", - написала Леся Никитюк и показала свой обед.
Стоит отметить, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Никитюк занялась волонтерством и организовала убежище для украинцев, которые бежали из зоны боевых действий. Не забывает Леся и об Инстаграм, где не так давно поздравила украинцев с праздником.
"Бывает, порой слепну от красоты.
Остановлюсь, не понимаю, что это за чудо,
эти степи, это небо, эти леса,
все так красиво, чисто, неверно.
Все как есть – дорога, яворы,
все мое, все называется – Украина.
(Л.Костенко)
С Днем Независимости Украины!
Спасибо нашим защитникам и защитницам за постоянную борьбу! Низкий вам поклон", - написала Леся Никитюк и поделилась ярким фото в вышиванке в своем блоге.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы отреагировали на новый сезон "Хто зверху?" с Никитюк и Буше
Также Politeka писала, что Леся Никитюк показала разговор с Притулой после выхода "Хто зверху?" с новым ведущим
А еще Politeka сообщала, что Никитюк начала угрожать новому напарнику по шоу "Хто зверху?" Богдану Буше