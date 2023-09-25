Телеведущая Леся Никитюк решила рассказать о своих страданиях, поделившись с украинцами

Телеведущая Леся Никитюк решила рассказать о своих страданиях. Звезда поделилась об этом в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Я наготовила... Но если честно, кусок в горло не лезет, черт, двойные страдания", - написала Леся Никитюк и показала свой обед.

Стоит отметить, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Никитюк занялась волонтерством и организовала убежище для украинцев, которые бежали из зоны боевых действий. Не забывает Леся и об Инстаграм, где не так давно поздравила украинцев с праздником.

"Бывает, порой слепну от красоты.

Остановлюсь, не понимаю, что это за чудо,

эти степи, это небо, эти леса,

все так красиво, чисто, неверно.

Все как есть – дорога, яворы,

все мое, все называется – Украина.

(Л.Костенко)

С Днем Независимости Украины!

Спасибо нашим защитникам и защитницам за постоянную борьбу! Низкий вам поклон", - написала Леся Никитюк и поделилась ярким фото в вышиванке в своем блоге.

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