Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", вновь удивила своих поклонников, поделившись своим новым увлечением - вейкбордингом. Оказавшись на воде, Никитюк продемонстрировала свое мастерство и ловкость, стоя на специальной доске и выполняя разнообразные трюки.

Свежие фотографии с ее тренировок, размещенные в ее Instagram, позволяют нам увидеть, как Леся Никитюк уверенно стоит на специальной доске на воде и виртуозно выполняет разнообразные трюки. На снимках она предстает перед фанатами в облегающем комбинезоне.

Однако, несмотря на свое мастерство, Леся всегда обеспечивает свою безопасность, всегда надевая спасательный жилет во время катания на вейкборде.

К тому же, она продемонстрировала свое умение кататься на вейкборде без использования рук, не прибегая к опоре, установленной на лодке.

"Это очень крутые ощущения" - заявила Никитюк.

Ранее как рассказала Леся Никитюк, у нее состоялся первый сеанс у психолога, который она со специалистом провела по видеосвязи. В сторис телезвезда показала, как это было, и даже не стала скрывать, что плакала во время этой беседы.

Леся Никитюк честно призналась, что ее "терапией" всегда были разговоры с мамой и бокал вина, однако, в какой-то момент она поняла, что не выдерживает и обратилась за помощью к специалисту.

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