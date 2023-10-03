Украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать, как решила выбрать себе арбуз прямо у трассы. Звезда поделилась фото в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Можно ли встретить Никитюк на трассе? Можно", - написала Леся под фото, где позировала с арбузами.

Стоит отметить, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда занялась помощью украинским переселенцам, организовав прихисток. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где недавно решила подшутить над хейтерами.

"Собрал как-то в аду главный черт людей со скрытыми профилями инстаграмм и спрашивает: Кто что сделал?

Ногти_Львов_офишел говорит: Я написал одной ведущей Нового канала, что она страшная и у нее губы наколоты.

Нижнее белье_XXL говорит: Я написала одной певице, что у нее дочь толстая... и она петь не умеет.

Касабланка_911 говорит: А я написал одному волонтеру что он лгал и чтобы занимался тем, чем он занимается до войны и не лез в политику.

Черт подумал и говорит: Да побойтесь Бога, перекрестился и ушел!!! Делайте репосты, всем хорошего дня", - написала Никитюк.

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