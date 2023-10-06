Телеведущая Маша Ефросинина показала своего супруга, который воюет на фронте. Как оказалось, к нему на передовую приехал с концертом Святослав Вакарчук. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Лучшее сообщение привет, которое можно получить с утра", - сообщила Маша Ефросинина в подписи.
"Южное направление. Октябрь 2023 года.
"И мы продолжаем нести свой флаг", - написал Святослав Вакарчук под своим выступлением.
"Как же я горжусь тобой! Без устали, неустанно с этой гитарой уже 18 месяцев! Спасибо", - отметила Маша Ефросинина под постом певца.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вакарчук и Стинг, самые лучшие в мире", "Вечная слава и уважение нашим защитникам",
"И спасибо вам за вас",
"Возвращайтесь живыми ....наши защитники!!!!!!!!",
"Спасибо за реальную поддержку!!! Ты лучший!!! Слава Украине и ее героям!!!",
"Осталось пройти самую высокую из вершин!",
"Дай боже здоровье и счастье!!! Спасибо за все, что вы делаете для наших защитников!!!",
"Святослав вы не только талантливый певец, но еще Человек в полном смысле этого слова!".
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