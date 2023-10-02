В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина рассказала, что вместе с командой в начале полномасштабного вторжения приняли решение, что сосредоточатся на работы с пострадавшими от войны гражданскими женщинами.

Маша Ефросинина подчеркнула, что все это время работала именно в том поле, но теперь решила сделать исключение.

"Я решила сделать отступление от четко очерченного круга своих действий и привлечь ваше внимание к женщинам на фронте. Когда они вернутся, наш фонд будет предлагать психологическую помощь каждой из них. Но сейчас им нужна женская военная форма и куча важных вещей для зимнего периода", — пишет Маша Ефросинина.

Ефросинина напомнила, что в ВСУ процент женщин один из самых больших в Европе.

"Только в ВСУ служит более 60 тысяч женщин-военнослужащих. С первого дня широкомасштабной войны 11 тысяч женщин наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы присоединиться к защите Украины.

Они все – чьи-то матери, дочери, чьи-то жены или любимые… Они пишут стихи, танцуют, рисуют. Каждая из этих женщин могла бы продолжать свою карьеру адвоката, учительницы, журналистки или просто быть матерью своих детей и воспитывать следующие поколения", — говорится в видео, которое опубликовала Маша Ефросинина.

"Поэтому давайте подключаться к помощи! Спасибо и кланяюсь каждой нашей защитнице. И тем, кто им помогает", — подчеркнула ведущая.

Последние новости Украины:

Ефросинина обратилась к украинцам, которые продолжают слушать русские песни.

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.