Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина затронула непростую и актуальную для украинцев тему. В текущих обстоятельствах для Украины День защитника и защитниц приобретает особую важность. Украинские военные проявляют мужество и отвагу, защищая свою страну от российских оккупантов.

Сегодня звезды выражают пожелания Украине быстрой победы, призывают жертвовать на нужды военных и воздают почтение тем, кто отдал свои жизни за будущее государства минутой молчания. Высказалась и ведущая Маша Ефросинина в Инстаграм.

«Где бы ты ни был в 9:00 сегодня, остановись! Отдай почести героям! Каждый из них погиб за нас с тобой» - написала эмоционально Ефросинна.

В сети сразу же принялись комментировать:

«Герои не умирают… самое тупое выражение, которое можно было придумать! Скажите это их матерям, детям, женам, что они не умирают!; Это нужно делать не только 1 октября, а каждый день!;

И хотя бы один человек остановился!!!; Сколько еще должно погибнуть? Нас как нации не остается, ни мужчин, ни женщин?;Каждый день сердце разрывается и замирает от этой несправедливости!».

Также ранее на своей странице в социальной сети рассказала о деталях нового интеревью. Ефросинина постаралась привлечь внимание к актуальным темам, однако получила множество неоднозначных ответов.

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