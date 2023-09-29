Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина на своей странице в социальной сети рассказала о деталях нового интеревью. Ефросинина постаралась привлечь внимание к актуальным темам, однако получила множество неоднозначных ответов.

«Это первый Экзамен, который я бы настоятельно рекомендовала смотреть не только женщинам, но и мужчинам. Если некоторые из вас посмотрят его парами, вам сразу будет о чем поговорить!

Я очень ценю искренность. Сегодня, когда все обнажено, я ценю ее как никогда. Ибо человек открывается, зная, что получит в ответ разное…

Поэтому я благодарна vicky_mare прежде всего за смелость, а также за умение аргументировать свою позицию. Одна из моих любимых бесед теперь!» - заявила Ефросинина.

В сети же поделились своим мнением не только о теме интервью, но и об услышанных ответах:

«Снова кто-то жалуется как страшно было в Таиланде в первый месяц войны.. Боже как же мне ее жаль; ну никогда женщина не будет счастлива в таких отношениях, чтобы она ни говорила. посмотрите на ее глаза. сколько у них боли. Женщины, милые, не обманывайте себя;

Глубоко несчастная женщина, терпящая все капризы мужика, чтобы были штаны в доме. Да ну фу так унижаться! Маша это прекрасно тоже понимает, ее аж дергало от той откровенности; Лучше бы Дорофееву пригласила бы; Но никто не обсуждает ее свободные отношения, люди обсуждают войну» - написали Ефросининой под постом.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.