Телеведущая Маша Ефросинина поделилась своими секретами молодости и красоты, а также ответила на подозрения в пластике.

Маша Ефросинина призналась, что ей приятно получать комплименты относительно своей внешности. Особенно от женщин и девушек.

Ефросинина также отметила, что их много. Телеведущая уверяет, что никаких пластических операций не длала.

«Вопреки стараниям сплетников о моей пластике и еще какую-то х…ь, что обо мне пишут, я могу снова и снова повторять – внешний вид – это работа, мать ее за ногу! Большая ежедневная кропотливая работа!», - рассказала Маша Ефросинина.

Также Маша Ефросинина рассказала, от каких продуктов питания нужно отказаться раз и навсегда.

По словам Ефросининой, это сосиски и вообще все субпродукты, пакетированные соки и соусы – кетчуп, майонез и тому подобное.

Добавим, Маша Ефросинина уже неоднократно отвечала на обвинения в пластике. Телеведущая уверяет, что ни один пластический хирург не причастен к ее красоте. Секреты «пластики», мол, в правильном уходе и с умом подобранной косметике.

"Многие писали, что я потеряла индивидуальность. Поэтому, друзья, настал тот момент, когда пора признаться вам, что это пластика. И прямо сейчас я готова познакомить вас со своим пластическим хирургом», - рассказывала однажды Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм, показывая своего визажиста.

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