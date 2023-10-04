"Холостячка" Злата Огневич решила рассказать о своей новой песне, которую было решено изменить. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Полюбила. Кстати, мы немного изменили текст, ибо оригинальный текст был с другим посылом, а хотелось усилить месседж именно о любви к себе. По моему мнению, это актуально всегда. Особенно в моменты, когда вокруг рушиться целый мир", - написала артистка в публикации.

Стоит отметить, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения начала активно ездить на фронт и давать концерты военным. А недавно звезда поздравила военных с праздником, опубликовав пост в Инстаграм.

"День защитников и защитниц. Я благодарю каждый день за то, что держите Украину! Почет и низкий поклон за ваш подвиг и пример для каждого из нас.

Прошу за каждого пленника- пусть возвращается домой, к родным. Прошу Великой Силы для тех, кто сражается и верит. Помним цену. Чрезмерную и сверхвысокую. Верю в нашу Победу. Слава Героям Украины!", - написала артистка.

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