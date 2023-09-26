Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", рассказала о своем провале, который произошел на концерте

Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", решила ответить на вопросы фанатов. Звезда опубликовала ответы в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Расскажите о самом большом провале, который случился в вашей жизни", - спросил фанат.

"Тут рассказываю об амнезии, которая со мной случилась на концерте", - написала в ответ Злата.

"Проколов и приколов по жизни было много, в том числе и на сцене. Почему-то мне сейчас вспоминается концертная история, наверное потому что я в туре и в голову приходят давние концертные истории. Короче говоря, это еще было до карантина и ковида, был последний концерт моего тура по Украине во Львове. Я выхожу на бис петь уже последнюю песню", - рассказала звезда.

Огневич добавила, что в тот момент она поняла, что не то что не смогла вспомнить ни одного слова из песни, но и забыла мелодию полностью. Все слова и сама песня вылетели из головы, так как был приступ амнезии. Поэтому эту композицию пришлось спеть гитаристу из зала, а Злате пришлось делать вид, что ей нравится пень "наранарана".

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