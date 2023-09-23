Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила мощный дуэт с группой "Без обмежень", поделилась в социальной сети Инстаграм отрывком из новой композиции. Видео в Инстаграм Огневич вызвало бурную реакцию, украинцы обсудили увиденное.

Как известно, артистка ранее анонсировала композицию, как что-то новое и долгожданное. Также Огневич сделала акцент на том, что давно хотела показать подобное и привлечь внимание украинцев.

В сети обратили внимание, что песни Огневич становятся несколько похожими, поэтому хотелось бы в этот раз правда чего-то нового.

«Злата, вы очень талантливая и красивая артистка. Но вам бы сменить авторов песен. И найти действительно более сильные. Никого не хочу обидеть, но… Ну, это никуда не годится. Вы себя закапываете с ними к сожалению. С таким голосом и харизмой вам бы более сильные песни петь, а не это все… В плей-листе только Ураганами;

Боже, как это круто, но хочется слушать какую-то более быструю версию; Интересно, жду что-то более новое; я будто чего-то другого ждала».

Огневич также подметила, что устала от необоснованного хейта, поэтому придумала для недоброжелателей оригинальный ответ.

«Зашла в Тик-Ток, почитала различные комментарии под разными видео. Там, где я играю, пою и танцую. И вот придумала такие строки для хейтеров и для хейтерских комментариев. Далее будет!» - делится Огневич под записью.

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