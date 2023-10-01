Певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка" опубликовала свой новій хит "Полюбила". Звезда поделилась кадрами в своем ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Полюби себя, моя девочка", - написала под кадрами Злата Огневич.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая",
"Супер вид и костюм",
"Да уже все поняли, поздравляю",
"Полюбили, топчик".
Стоит отметить, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где недавно поздравила украинцев с первым сентября.
"Начало осени. А для многих украинцев – начало нового периода жизни. Я больше любила ходить в музыкальную школу, там было как-то свободнее дышать, мыслить. Хотя, и в обычной были учителя, которых я очень любила. Только со временем осознала – какая это сложная профессия! На фото- моя первая учительница фортепиано Лина Филиппова.
Главная школа-жизнь и я постоянно учусь )) Иногда заваливаю экзамены, не готовлю домашку, прогуливаю занятия, но в целом- все нравится", - написала звезда.
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