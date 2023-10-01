Певица Злата Огневич , главная героиня шоу "Холостячка" опубликовала свой новій хит "Полюбила". Звезда поделилась кадрами в своем ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Полюби себя, моя девочка", - написала под кадрами Злата Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:



"Красивая",

"Супер вид и костюм",

"Да уже все поняли, поздравляю",

"Полюбили, топчик".

Стоит отметить, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где недавно поздравила украинцев с первым сентября.

"Начало осени. А для многих украинцев – начало нового периода жизни. Я больше любила ходить в музыкальную школу, там было как-то свободнее дышать, мыслить. Хотя, и в обычной были учителя, которых я очень любила. Только со временем осознала – какая это сложная профессия! На фото- моя первая учительница фортепиано Лина Филиппова.

Главная школа-жизнь и я постоянно учусь )) Иногда заваливаю экзамены, не готовлю домашку, прогуливаю занятия, но в целом- все нравится", - написала звезда.

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