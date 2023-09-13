Певица Злата Огневич поделилась моментами встречи с украинскими защитниками, находящимися в реабилитационном центре. Исполнительница прибыла в Львов, чтобы посетить украинских военных, которые получили ранения в ходе своей борьбы против врага.

Огневич не только оказала моральную поддержку бойцам, но также устроила для них неожиданный концерт, прямо в стенах медицинского учреждения.

Эта встреча сильно вдохновила Огневич. Злата была глубоко тронута стойкостью и духом украинских военных. Кроме того, она задумалась о важности наличия в Украине большего числа подобных центров, предоставляющих помощь военнослужащим.

"Глядя на реабилитационный центр во Львове, пришло в голову – почему в Киеве, столице, такого центра нет? Это вопрос, наверное, к местным властям. Мечтаю, чтобы в Киеве тоже был такой крутой современный центр! Впереди — много работы по восстановлению", - заявила Огневич под подборкой кадров, артистке удалось затронуть украинцев актуальной темой.

Ранее Злата Огневич, украинская певица, поделилась в социальной сети Инстаграм архивными кадрами из прошлого и впечатлила украинцев. Огневич специально к началу учебного года решила показать, как она сама добивалась успехов и стремилась исполнить мечту.

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