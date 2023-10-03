Певец Макс Барских показал, как выступил в Лиссабоне. Звезда поделился кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Дневник тура! Лиссабон. А уж завтра мы в Марбелье! Жду вас", - рассказал певец.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мужчины на фронте очень рады что ты можешь уехать и зарабатывать деньги за границей, штанишки супер",

"Очень интересное и приятное видео, особенно для тех ребят, которые в холодных и влажных окопах, голодные, холодные....а у Макса, вон какая яркая и теплая заграничная беззаботная жизнь",

"Кроме белых трусов показать больше нечего",

"Какая красота,а мальчишки ВСУ в окопах лежат",

"Почему певцы могут ездить другие нет.. нет слов. Ты сиди в стране донать а я буду выступать",

"Молодец, Максик, так много и интересно рассказал о себе и о концерте! Жаль только, что нелюбители белых трусов опять нездорово возбудятся…",

"Макс,белые трусики, которые часто появляются в вашей ленте,это лишнее.....Война в стране... Козловский и другие на фронте.....некрасиво по отношению к ним даже.....".

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