Надя Дорофеева, находясь в красном кресле тренера «Голос страны», продолжает активно сниматься, делиться новыми кадрами в сети и рассказывать о себе. В этот раз Дорофеева решила показать счастливый момент с Максом Барских, с которым ранее выпустила клип.

Как известно, неавно украинская певица и тренер "Голосу країни-13", Надя Дорофеева, а также знаменитый певец Макс Барских порадовали своих поклонников особым событием.

Обрадовав своих фанатов, артисты напомнили о своей композиции, которая названа "Ритми". Премьера этого дуэтного трека от этих талантливых исполнителей и ранее вызвала много обсуждений. В этот раз Дорофееву раскритиковали из-за простого танца.

«Вау откуда столько злости к Дорофееву? Она заслуживает детских радостей. Они с Максом друзья, все ок, можете расходиться. Потрогайте траву на улице, как говорится; Относительно она как ребенок себя всюду ведет. Прыгающий скачет что-то выплясывает. Видно как Барских немного не в теме, но подыгрывает этому ребенку;

Что это за припадки у Нади)? Уж будто взрослая, а поведение, как у 10-летнего ребенка). Очень наиграно и видно, что Максу не комфортно, но он как джентльмен подыгрывает "даме"); Надя показательно веселая, такие неискренние ужимки. Актриса она никакая…» - написали Дорофеевой под постом.

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