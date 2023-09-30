Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский поделился, как занимается домашними делами. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

На видео Лазановский появился с голым торсом, оделся в домашнюю одежду, взял перчатки и начал уборку в доме. Звезда показал весь процесс, пока занимался марафетом в своем жилье. Украинцы сразу же отреагировали на сторис артиста, написав колкий комментарий в сторону Макса Барских.

"Интересно, а Барских так умеет?", - написала фанатка в директ Сергею, который решил поделится этим с украинцами.

"Ахахахаха, выпал", - написал звезда.

Стоит отметить, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни". Там звезда несколько лет назад попал в команду Нади Дорофеевой, дошел до финала и победил на проекте. Артист, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Сергей начал петь прямо на улицах, собирая деньги на помощь ВСУ. А его выступления начали собирать миллионы просмотров в социальных сетях.

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