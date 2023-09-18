Известный исполнитель Макс Барских ответил на вопрос о личной жизни и есть ли у него пара.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны вернулся в Украину, а недавно выпустил новый украиноязычный альбом, стал героем на ютуб-канале "Люкс-ФМ". Во время этого блиц-интервью Макс Барских ответил на вопрос, который интересует всех фанатов – есть ли у его вторая половинка.

Так, исполнителю задали вопрос: "Кто девушка Макса Барских?". На это артист ответил: "Мне самому интересно, если честно. У меня никого нет".

Затем Макс Барских ответил на вопрос, какой он в отношениях. По словам артиста, он повзрослел за последние 5-10 лет и теперь он был бы другим в отношениях.

"Я взрослею. И, наверное, так 5-10 лет назад я был бы один. И сейчас, когда у меня было некоторое время побыть самостоятельным и стать более полноценным, мне кажется, что мои будущие отношения они будут очень здоровые. Без токсичного отношения, без ревности, без каких-то проблем. Я хочу отношения с компромиссами, с чувством друг друга", - поделился Макс Барских.

При этом на еще один вопрос Макс Барских ответил, что его будущей второй половинке придется смирится с его деятельностью артиста, пока он не решит уйти со сцены. По его словам, он не видит себя 50-летним на сцене, хотя ничего не исключает.

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