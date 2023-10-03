Певица Оля Полякова после прилета в Англию решила выйти на связь. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Дорогие мои, посмотрите - это стоянка Марина крутых яхт в Саутгемптоне, тут сейчас временно пребывает моя мама и недалеко от этого места учится моя Алиса", - рассказала Полякова.

"Мы приехали на День Рождения к моей Алисочке, потому что ей послезавтра будет 12 годиков", - подытожила во втором сторис Оля.

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - Маша и Алиса. Звезда в прошлом году перевезла их в Англию, где младшая пошла в частную школу, а страшая в колледж на первый курс. Но после года учебы Маша решила вернуться в Украину и поступить в Киев. А Алиса вместе с бабушкой продолжают оставаться в Англии.

А недавно Оля Полякова рассказала о годовщине их шоу вместе с Машей Ефросининой. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм.

"Сегодня вторая годовщина нашего с Машей проекта «Взрослые Девушки»!!! Спасибо вам, наши любимые зрители, за вашу любовь и поддержку, внимание к нашему шоу! Спасибо, нашим фанам Машоль, за отличные видео, которые вы создаете. Конечно, спасибо тебе, моя дорогая партнерша Маруся! Люблю безгранично!", - написала Полякова.

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