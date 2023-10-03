Украинский певец Виктор Павлик показал своего сына и внука, поделившись с украинцами.

Певец Виктор Павлик решил поделится фотографией своего старшего сына и внука. Звезда поделился фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Сын и внук", - написал звезда в своем блоге.

Стоит отметить, что на фото старший сын Александр Виктора Павлика, которому сейчас 39 лет. Старшего сына родила звезде бывшая жена Лариса Созаева, от которой также появился еще один ребенок - Павел, который умер от рака в 2020 году.

Также у Павлика есть 36-летняя дочь Кристина. А сейчас Виктор Павлик замужем за молодой блогеркой Катей Репяховой, которая младше звезды на 28 лет. Но это не помешало паре создать семью и уже родился сын, которого назвали Михаилом.

Стоит отметить, что Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда написал трогательный пост в память о сыне.

"Меня ты видишь с неба ежеминутно…

Приходишь в сны с недосыпанных ночей,

Так пахнешь цветом вишни и калины…

И как в детстве тянешься к груди…

Твой номер телефона не стираю,

К тебе в рай, сыночек, дозвонюсь...

Нашу встречу с верой жду…

За тебя Богу каждый день молюсь.

Сын, сын, я тебя люблю…

Всем сердцем обнимаю я,

Самый дорогой…-Золотой… Жду…

Ангел -хранитель мой….", - написал Павлик.

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