Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась кадрами, как прощается с мужем. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Еще пять минут и все дороги лягут противится меня", - написала звезда, показывая, как обнимает мужа перед длительной разлукой.

После этого Катя показала, как Виктор Павлик говорит на турецком, ведь жена звезды собралась отдыхать в Турцию.

"Киев, Одесса, Кишенев, Анталия", - написала звезда, хотя и ошиблась, изначально написав Алания.

Стоит отметить, Катя Репяхова - известная блогерка, которая вышла замуж за Виктора Паливка не смотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары после свадьбы появился сын Михаил, которому уже исполнилось два года. Для Кати это оказался первенец, а для Михаила четвертый ребенок от четвертой жены. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где недавно поделилась чувственными кадрами с мужем.

"Любовь с разницей в 28 лет существует", - подписала кадры Репяхова, где каталась с мужем на байке.

"В жизни все возможно. Не верьте, если вам кто-нибудь говорит иначе", - добавила жена звездного супруга в подписи.

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