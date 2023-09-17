Супруга украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила отреагировать на упреки, считающие, что ее блог стал популярным благодаря имени ее мужа. В своих Instagram Stories Репяхова рассказала о своем пути к успеху, начиная с момента, когда она еще не имела популярности, связанной с именем Павлика.
Она вспомнила свои начальные шаги в развитии своих социальных сетей и инвестиции в них. Репяхова признается, что была готова к затратам и трудностям, так как стремилась к успеху в Instagram.
"Училась этому, вкладывала большие деньги в продвижение. Поэтому он возник не само собой, а потому что я упорно к этому шла. Я начала учиться в начале карантина покупала дорогие курсы. Было тревожно, потому что я не знала, когда смогу заработать.
По статистике 30% концертов в ВП происходит благодаря моему. блоге. Очень многие люди не дооценивали творчество/голос/работу моего мужа" - заявила Репяхова.
Ранее Репяхова, решила рассказать, почему они встретились с полицией во время своего отдыха. Дело в том, что поездка Виктора Павлика в Трускавец обернулась неожиданным инцидентом, который потребовал вызова полиции.
Как сообщила блогерша, семье пришлось обращаться к правоохранителям из-за того, что неизвестные нанесли ущерб панорамному окну автомобиля артиста.
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