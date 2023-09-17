Одной из основных мотиваций для создания блога было желание быть независимой от других, по словам Репяховой.

Супруга украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила отреагировать на упреки, считающие, что ее блог стал популярным благодаря имени ее мужа. В своих Instagram Stories Репяхова рассказала о своем пути к успеху, начиная с момента, когда она еще не имела популярности, связанной с именем Павлика.

Она вспомнила свои начальные шаги в развитии своих социальных сетей и инвестиции в них. Репяхова признается, что была готова к затратам и трудностям, так как стремилась к успеху в Instagram.

"Училась этому, вкладывала большие деньги в продвижение. Поэтому он возник не само собой, а потому что я упорно к этому шла. Я начала учиться в начале карантина покупала дорогие курсы. Было тревожно, потому что я не знала, когда смогу заработать.

По статистике 30% концертов в ВП происходит благодаря моему. блоге. Очень многие люди не дооценивали творчество/голос/работу моего мужа" - заявила Репяхова.

Ранее Репяхова, решила рассказать, почему они встретились с полицией во время своего отдыха. Дело в том, что поездка Виктора Павлика в Трускавец обернулась неожиданным инцидентом, который потребовал вызова полиции.

Как сообщила блогерша, семье пришлось обращаться к правоохранителям из-за того, что неизвестные нанесли ущерб панорамному окну автомобиля артиста.

Последние новости Украины:

Напомним, жена Павлика неожиданно высказалась о своей жизни после скандала

А еще Politeka писала, что жена Павлика после скандала заявила, что ее мужа используют

Также Politeka сообщала, что Виктор Павлик поплатился за выходку своей жены, скандал не утихает