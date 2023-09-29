Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась с украинцами новым фото, но нарвалась на критику.

Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова снова оказалась недовольна критикой в сторону своей семьи. Жена звезды поделилась публикацией в своем Инстаграм, где активно ведет лайф-блог.

"Это ужас, как отец с дочерью...", - написала фанатка в комментарии.

"Мы проживаем нашу девятую осень. А люби все никак не успокоятся", - ответила жена Виктора Павлика и поделилась фотографией с мужем из Киева.

Стоит отметить, Катя Репяхова - молодая жена Виктора Павлика, которая младше своего мужа на 28 лет. У звездной пары есть сын Михаил, который стал первенцем для Кати, а для Виктора уже четвертым ребенком от четвертой жены. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борье с российскими оккупационными войсками. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где недавно делилась кадрами отдыха из Трускавца.

"Просто мой самый лучший и любимый Трускавец. Здесь я отдыхала с папой в детстве. Здесь я познакомилась с творчеством своего мужа. Здесь мой сын сделал первые шаги. Здесь было много-много хорошего. Время проведено с мамочкой, с маленькой Лизушей…", - написала Катя Репяхова.

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