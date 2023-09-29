Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как готовится к дальнему путешествию и показала свой новенький автомобиль.

Жена Виктора Павлика рассказала, что перед поездкой, в частности, помыла машину.

«Последние штрихи перед дорогой», – рассказала Репяхова, показывая свою оранжевую «куколку».

Также супруга Виктора Павлика рассказала: «Сняли номера. С именными заграницу нельзя». На опубликованном видео блоггер и жена певца продемонстрировала, как сияет ее транспорт после «бани».

Эту машину Екатерина Репяхова приобрела совсем недавно. В апреле этого года Репяхова сообщала, что купила автомобиль из салона. Жена Виктора Павлика стала обладательницей оранжевого внедорожника Audi Q3 Sportback.

Автомобиль стоил 50 тысяч долларов. Жена Виктора Павлика также сообщала, что 60% от суммы отдает сразу, а еще 40% от суммы берет в кредит.

«И вот она. Моя четвертая. Моя куколка», - рассказывала в апреле Репяхова о приобретении автомобиля.

Также она отметила, что в новой машине есть функция, которой не хватало в предыдущем авто - в этой машине автоматически открывается багажник.

"Моя первая машина Смарт 1999 года. Она стоила 3000 долларов. А это мой второй Смарт. Он уже стоил 8000 долларов. Третью свою машину я забрала из салона, и это невероятное удовольствие. Она стоила около 30 тысяч долларов", - рассказывала Репяхова о своих предыдущих автомобилях.

Добавим, что у самого Виктора Павлика тоже новый автомобиль. Весной этого года певец приобрел в салоне белый Land Rover. Его цена – более 2 млн. гривен.

Последние новости Украины:

Виктор Павлик показал бедную мамину хату, в которую приехал на новой машине.

Также сообщалось, что Виктор Павлик поплатился за выходку своей жены, скандал не утихает.

Кроме того, Politeka писала, что военные потролили Павлика после скандала с поездкой закрытым мостом.