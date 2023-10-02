Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о проблеме, поделившись с украинцами. Звезда об этом решил рассказать в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Все началось с того, что я забыла свой костюм для съемки и вернулась назад. Пришлось смотреть в зеркало на всякий случай",- написала звезда.

"Сегодня съемка Евровидения, я еще пока с мокрой головой, собрали все вещи, я сразу буду ехать на поезд. Я с вещами вышла и забросила их в автомобиль, а сейчас я вам снимаю сторис дома знаете, почему? Знаете, что я забыла? Когда 32, память уже не очень, забыла парадный костюм", - рассказала артистка.

Стоит отметить, что отбор на детское Евровидение уже закончился, где Alyona Alyona была судьей. После съемок звезда поделилась впечатлениями вместе с Jerry Heil.

"Выбирать ребенка, который представит Украину на детском Евровидении – это нереально морально сложно! Представьте: заявки на участие подали около 150 детей — мы выбирали среди 5 лучших, каждый из которых достойно представили бы наше государство!

Сегодня наши голоса + голоса украинцев дали шанс воплотить это Насти Димид — и мы желаем ей так же легко очаровать и зрителей в Европе!", - написала звезда.

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