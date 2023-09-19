Телеведущая Леся Никитюк решила рассказать украинцам о своих изменениях в жизни. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Я тут подумала, что я задержалась в этой квартире. Задержалась так на три годика дольше, чем бы хотелось. Но сегодня наконец-то я с нее выезжаю. Ну как наконец-то. Я ко всем местам отношусь с любовью, потому что там происходит много событий. И в этой квартире тоже было очень много событий, но пришло время, этот день настал, Леся Ивановна будет снимать сторис уже с завтрашнего дня из другой квартиры. А этой скажем спасибо", - сказала Никитюк.

"К чему это я? Нужно раз в полгода делать ревизию и не жалеть тех вещей, которые ты не носишь. И не приобретать столько", - продолжила звезда на втором сторис.

"За восемь лет в этой хате собралось столько шмотья, что пусть Бог милует и защищает. Это я уже два вагона продала на кураж-базар. Только что компания, которая помогала мне с переездом, вывезла восемь ящиков на гуманитарку. Девочки мои порозгребали самые первые костюмы. Позабирали и довольны и я довольна, что будут носить. Я не знаю, это просто все складывалось и никогда не чистилось. Тупо на это не было времени", - рассказала Леся и добавила, что это ужас, когда лежит в шкафу сразу 30 полотенец.

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