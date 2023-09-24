Леся Никитюк показала, какой диалог у нее произошел с Сергеем Притулой после выхода "Хто зверху?" с новым ведущим.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снова стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк показала, какой диалог у нее произошел с Сергеем Притулой после выхода "Хто зверху?" с новым ведущим блогером Богданом Буше.

Как известно, блогер заменил Сергея Притулу в шоу "Хто зверху?", теперь он вместе с Лесей Никитюк ведет эту программу. Как известно, накануне состоялась премьера нового уже повоенного сезона развлекательного шоу, и Леся Никитюк в сторис показала переписку с Притулой.

"Добрый день, Сергей Дмитриевич! Как вам новый сезон "Хто зверху?" с новым ведущим?", - спросила Леся Никитюк.

"Еще не смотрел, но уже тренируюсь кричать: "дів-ча-та! дів-ча-та!", - шутливо ответил Сергей Притула.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Сергей Притула посвятил все свое время своему благотворительному фонду, где собирают средства на помощь Вооруженным силам Украины. В своих интервью после 24 февраля Сергей Притула не раз заявлял, что поставил точку в карьере ведущего развлекательных программ.

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