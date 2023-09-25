На днях на телеэкраны вышел новый, уже повоенный сезон развлекательного шоу "Хто зверху?", также видео опубликовали на ютуб-канале. Как оказалось, в программе изменился ведущий – им стал известный украинский блогер Богдан Буше, а вот ведущая осталась неизменной – публику радует Леся Никитюк.

Несмотря на новую для себя роль Богдан Буше очень уверенно чувствовал себя в роли ведущего "Хто зверху?", и как когда-то Притула, остроумно шутил о Лесе Никитюк и женской команде.

Гостями первого выпуска стали известный ютубер Кирилл Ганин, актер Костя Войтенко и исполнитель Илья Парфенюк, а также певица Маша Кондратенко, актриса Ирина Гатун и еще одна певица MamaRika.

Надо сказать, что украинцы очень бурно отреагировали на новый сезон в комментариях под видео на ютуб:

"Не хватает мне больше благодарности нашим воинам. Считаю, что каждый выпуск любой передачи и на ютюбе, тем более на телевидении, должен начинаться и заканчиваться словами благодарности нашим защитникам".

"Дождалась нового сезона, спасибо. Верю, что скоро дождемся победы".

"Приглашайте Гатун на каждую передачу! Она невероятно талантлива и забавна".

"Почему Мещерякова не взяли ведущим? Он был бы наиболее органичен в этой роли".

"Гатун это просто мощь, лучшая юмористка в Украине".

"Классные ведущие! Весело и смешно, благодарю за настроение. Слава ВСУ! Слава Украине! Слава Героям!".

"Наконец. Поехали. Очень интересно, как проявит себя новый ведущий. Как приятно слышать голос "сверху".

"Это кайф! Как же смешно и легко, поднимаете настроение на 100%. Гатун и Леся – это любовь".

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