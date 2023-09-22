Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снова стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк поделилась своими впечатлениями от работы с новым напарником блогером Богданом Буше.

Как известно, блогер заменил Сергея Притулу в шоу "Хто зверху?", теперь он вместе с Лесей Никитюк ведет эту программу. Как известно, накануне состоялась премьера нового уже повоенного сезона развлекательного шоу, и Леся Никитюк в соцсети поделилась своими впечатлениями от работы с Богданом Буше.

Так, Леся Никитюк записала шутливую сторис, в которой рассказала, что Богдан задабривался к участникам и подсказывал им, и она ему этого так не оставит. В следующих выпусках телеведущая пообещала блогеру, что отыграется по полной.

"В этом выпуске Богдан очень задабривается, ну видно, ну подсказывает. Но поверьте, в следующих выпусках так не будет. Я его згною", - угрожающе заявила Леся Никитюк.

Также телеведущая показала в сторис, как отреагировали зрители на выход в эфире нового сезона шоу "Хто зверху?".

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