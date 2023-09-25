Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, когда у нее произошел срыв

Телеведущая Маша Ефросинина рассказать, когда последний раз заедала стресс сладким. Об этом звезда поделилась в Инстаграм, где решила ответить на несколько вопросов.

"Отвечу на 10 интересных вопросов", - написала Маша, предлагая задавать вопросы.

"Когда в последний раз стресс заедали тортиком?", - спросил фанат.

"Сорвалась впервые за всю большую войну, съев все запасы мороженного дома. В день, когда мы все прощались, плакали и разъехались после 12 дней счастья вместе", - написала Ефросинина и показала своего мужа и сына.

Стоит отметить, что Маша замужем за Тимуром Хромаевым, который с начала полномасштабного вторжения отправился на фронт защищать Украину. У пары есть двое детей - дочь Нана и сын Александр.

Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в недавно рассказала об удалении контента.

"С какого-то непонятного черта инстаграм удалил мое вчерашнее сообщение с этими фото, которые лучше отражают мое сегодняшнее внутреннее состояние - не дождетесь! Без всяких объяснений и предупреждений публикация исчезла - может, я уже своим видом визуализирую для, сами знаете кого, язык вражды? Хотя мне кажется, я здесь котик", - написала звезда.

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