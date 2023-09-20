Телеведущая Маша Ефросинина высказалась по поводу украинских артистов, которые раньше пели на русском, а после полномасштабного военного вторжения начали переводить свои песни на украинский.

Свое отношение к языковым скандалам Маша Ефросинина выразила в интервью с украинским актером Тарасом Цымбалюком.

По словам Ефросининой, певцов, ранее певших на русском языке сегодня практически всех «закенсилили».

«А если не «закенселили», то разнесли просто. Перевели они альбомы, не перевели на украинский, перешли на украинский полностью – не важно. Если ты пел песни с 14-го года на русском, ты г..но. Хотя я всегда сидел в первом ряду на твоем концерте», - высказала мнение многих украинцев Маша Ефросинина.

Также Ефросинина призналась, на чьей лично она стороне.

«Я на стороне артистов, потому что мы все имеем право на ошибки. И вправе их признавать, что мы сегодня каждый день и делаем, посыпая голову песком», - отметила Ефросинина.

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