Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина на своей странице в социальной сети Инстаграм посмеялась над теми, кто пытается заблокировать даже ее личные фото. Ефросинина подметила, что хейтеры не дождутся победы даже после всех попыток рф оклеветать ее позицию.

«Какого-то непонятного черта Инстаграмм удалил мое вчерашнее сообщение с этими фото, которые лучше отражают мое сегодняшнее внутреннее состояние – не дождетесь! Без всяких объяснений и предупреждений публикация исчезла - может, я уже своим видом визуализирую для, сами знаете кого, язык вражды?» - с негодованием пожаловалась Ефросинина.

Украинцы под постом Маши Ефросининой предположили, что из-за массовых жалоб недовольных публикацию удалили:

«Суть удалил потому что личинки жаловались... Но подавятся су&ы, ничего не получится; Наверное из-за хэштега, но мы знаем правду; Мы еще раз напишем вам комплиментов; Самая очаровательная наша преступница».

Ранее стало известно, что украинской популярной ведущей Маше Ефросининой объявили "приговор" в рф. Ведущую якобы приговорили к семи годам заключения заочно по обвинению в распространении ложной информации о действия российских оккупантов, что вторглись на наши земли.

Ефросинина, которую российские власти обвинили в распространении военных дезинформаций, поделилась, что она снова получила поздравления от своих друзей, так же, как это было после новости о её заочном аресте.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.