Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина на своей странице в социальной сети Инстаграм посмеялась над теми, кто пытается заблокировать даже ее личные фото. Ефросинина подметила, что хейтеры не дождутся победы даже после всех попыток рф оклеветать ее позицию.

Маша Ефросинина

«Какого-то непонятного черта Инстаграмм удалил мое вчерашнее сообщение с этими фото, которые лучше отражают мое сегодняшнее внутреннее состояние – не дождетесь! Без всяких объяснений и предупреждений публикация исчезла - может, я уже своим видом визуализирую для, сами знаете кого, язык вражды?» - с негодованием пожаловалась Ефросинина.

Украинцы под постом Маши Ефросининой предположили, что из-за массовых жалоб недовольных публикацию удалили:

«Суть удалил потому что личинки жаловались... Но подавятся су&ы, ничего не получится; Наверное из-за хэштега, но мы знаем правду; Мы еще раз напишем вам комплиментов; Самая очаровательная наша преступница».

Ранее стало известно, что украинской популярной ведущей Маше Ефросининой объявили "приговор" в рф. Ведущую якобы приговорили к семи годам заключения заочно по обвинению в распространении ложной информации о действия российских оккупантов, что вторглись на наши земли.

ведущая, скриншот Инстаграм

Ефросинина, которую российские власти обвинили в распространении военных дезинформаций, поделилась, что она снова получила поздравления от своих друзей, так же, как это было после новости о её заочном аресте.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.