Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и часто ездит поездами, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз Маша Ефросинина прямо в поезде выложила сторис, в которых с восхищением высказалась об украинских женщинах.

По словам телеведущей, она часто видит на вокзалах и в Киеве, и в Варшаве украинок, которые тащат на себе все – и сумки, и чемоданы, и детей. Такие женщины вызывают у нее восхищение.

"Никогда не привыкну к картине на вокзалах, когда украинки тащат на себе те сумки, чемоданы, детей! Те слезы на перронах, прощания, встречи – это навсегда будет для меня кадрами войны и украинок, которые вынуждены постоянно переезжать не по своей воле", - поделилась совими впечатлениями Маша Ефросинина.

В следующей сторис телезвезда рассказала, что именно для украинок со "стальными яйцами" он проводит встречи, на которых они проговаривают всю эту боль войны.

"Я всегда искала способы и советы женщинам, как избавиться от "стальных причиндалов", которые напрочь мешают быть женственной или чувствительной. Сейчас я считаю, что сегодня "стальные яйца" – это не жертва женщины, а ее гребанный ресурс, чтобы пройти через войну и выжить", - напсиала Маша Ефросинина и пригласила украинок на встречу.

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