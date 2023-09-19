Популярный украинский телеведущий, комик, актер и шоумен Андрей Бедняков, который с начала войны остается в Украине, тогда как его жена Настя Короткая с детьми выехали в США, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Андрей Бедняков выложил забавную сторис, на которой неожиданно "попался" на поцелуях с Машей Ефросининой.

Как оказалось, поцелуи настоящие, а вот Маша нарисованная. Точнее, изображена на фото на заправке. Как известно, телеведущая стала лицом благотворительной инициативы и ее фото разместили на кофемашинах на заправках с целью сбора средств.

Видео снимал кто-то из спутников, автор как будто подкрадается к Андрею Беднякову, который расцеловывает фото Маши Ефросининой на кофемашине. Собственно, Андрей Бедняков подыграл и сделал вид, что его действительно застукали за этим делом. Выглядит это на самом деле очень забавно и даже мило.

Отметим, ранее Андрей Бедняков рассказал фанатам, что приехал в Харьков на съемки и попал под ракетный обстрел россиян. Ему вместе с парнями из "Курган и Агрегат" пришлось побегать от ракет, но в целом Харьков и его жители очень понравились телеведущему.

Последние новости Украины:

Напомним, Полякова задела украинцев за живое тяжелой темой: "Слезы не сдержишь...".

Как сообщала Politeka, "Улыбчивые счастливые или смерть": Катя Осадчая рассказала об искаженной реальности украинцев.

Также Politeka писала, что "Останавливали с этими повестками": муж певицы MamaRika признался, боится ли мобилизации.