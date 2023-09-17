Відома телеведуча Катя Осадча поділилася з шанувальниками своїми роздумами про життя під час війни.

Популярна українська телеведуча та дружина кінопродюсера Юрія Горбунова Катя Осадча, яка разом із чоловіком стала ведучою європейського сезону шоу "Голос країни" у Польщі, часто ділиться з аудиторією подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу Катя Осадча показала милі домашні фото та поділилася своїми думками про життя українців під час війни.

Так, в одній зі сторіс Катя Осадча запропонувала українцям чесно розповідати про себе в соцмережах і не вдавати, що все добре. За словами телезірки, вона спостерігає дві крайнощі, в яких живе більшість українців – від усмішок та щастя до смутку та смертей.

"Можливо ми, українці, почнемо в соцмережах чесно розповідати про себе, адже нам усім, м'яко кажучи, не дуже. Але ми продовжуємо вдавати, що все ок… Часто зараз думаю про спотворену реальність соцмереж. Дві крайності – усміхнені щасливі або смерть. Ніби нічого не існує між цим", - поділилася своїми роздумами Катя Осадча.

У наступній сторіс телеведуча запропонувала шанувальника пройти опитування, в якому запитала: "Як ви?"

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